Матч в честь Павла Дацюка пройдет 30 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Первые поступившие в продажу билеты на матч звезд хоккея, который состоится 30 августа в Екатеринбурге и будет посвящен олимпийскому чемпиону, двукратному обладателю Кубка Стэнли Павлу Дацюку, были раскуплены болельщиками за 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Организаторы добавили, что это был первый этап продаж. В целях непопадания большого количества билетов к перекупщикам было принято решение разделить их продажу на два этапа, второй начнется не ранее чем за десять дней до мероприятия, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее организаторы сообщали, что в игре планируется участие олимпийских чемпионов Ильи Ковальчука и Кирилла Капризова, чемпионов мира Алексея Морозова, Даниса Зарипова, Максима Афиногенова, а также лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина.