Соглашение с нападающим рассчитано на два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Американский хоккеист Рокко Гримальди подписал контракт с петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с форвардом рассчитано на два года.

Гримальди 32 года, с 2023 года он выступал за клуб Американской хоккейной лиги "Чикаго Вулвз". Ранее он играл в составе команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида", "Колорадо", "Нэшвилл". Всего в НХЛ Гримальди провел 203 матча, в которых набрал 67 очков (30 голов + 37 передач).

На чемпионате мира 2023 года стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 14 (7+7) очков в 10 матчах и был включен в символическую сборную турнира.