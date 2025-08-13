Чемпион Европы штангист Ловчев пропустил чемпионат России из-за травмы плеча

Спортсмен не выступит в текущем сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Чемпион Европы по тяжелой атлетике 2014 года в супертяжелой весовой категории Алексей Ловчев отказался от выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге из-за травмы плеча. Об этом ТАСС сообщил отец и личный тренер спортсмена Владимир Ловчев.

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 августа.

"Алексей отказался от выступления на чемпионате России из-за травмы плеча, - рассказал отец спортсмена. - Так получилось, что этот сезон он полностью пропустит. Рассчитываем, что он сумеет восстановиться к следующему году".

Последним стартом для спортсмена пока остаются июньские Игры БРИКС - 2024 в Казани, где он занял второе место, уступив соотечественнику Даниилу Вагайцеву.

Ловчеву 36 лет, в 2023 году он победил как на февральском Кубке России в Грозном, так и на июньском чемпионате страны в Новом Уренгое.