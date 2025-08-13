Последним местом работы тренера была сборная Германии, которую он покинул в 2021 году

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Немец Йоахим Лёв отказался стать главным тренером сборной Узбекистана по футболу. Об этом сообщила газета Bild.

По информации источника, переговоры между Лёвом и представителями Футбольной ассоциации Узбекистана велись при содействии посольства Узбекистана в Берлине, но после нескольких дней раздумий немец принял решение отказаться от предложения. Отмечается, что личной встречи между двумя сторонами не было.

О переговорах между Лёвом и Футбольной ассоциацией Узбекистана ранее сообщала газета oe24. Действующий наставник команды Тимур Кападзе, как отмечало издание, мог войти в тренерский штаб немца.

Лёву 65 лет. Его последним местом работы была сборная Германии, которую он возглавлял с 2006 по 2021 год. До этого Лёв два года был помощником Юргена Клинсманна в национальной команде. Под его руководством сборная выиграла чемпионат мира (2014) и Кубок конфедераций (2017), завоевала бронзовые медали мирового первенства (2010) и две бронзовые награды чемпионатов Европы (2012, 2016).

В июне сборная Узбекистана впервые отобралась на чемпионат мира. Мировое первенство с ее участием пройдет в 2026 году.