В клубе КХЛ "Шанхай Дрэгонс" планируют вернуться в Китай в течение двух лет

Домашние матчи в предстоящем сезоне команда будет проводить в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. "Шанхай Дрэгонс" планирует вернуться в Китай для проведения матчей Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в течение двух лет. Об этом заявил генеральный директор команды Сергей Белых, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

7 августа "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". Тогда в клубе отметили, что планируют вернуться в Китай спустя "некоторое время". Домашние матчи в предстоящем сезоне КХЛ китайская команда будет проводить на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

"Перед нашим клубом стоят крайне амбициозные цели - перевезти команду не просто в другой город, но и в другую страну, - сказал Белых. - Страну Востока, где местную аудиторию с хоккеем предстоит еще только познакомить. Задача - как можно скорее вернуться в Китай, у нас есть на это максимум два года, и тем не менее мы постараемся это сделать уже на следующий сезон. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, как мы будем работать с китайскими партнерами и спонсорами. Если мы хотим поддерживать к клубу интерес в Китае, нам необходимо с первого сезона показывать серьезный спортивный результат - выходить в плей-офф и стараться пройти как можно дальше".

Гендиректор объяснил, почему клуб решил назначить на пост главного тренера канадца Жерара Галлана. "Мы понимали, что сильная команда строится не один сезон, пример ярославского "Локомотива" показателен, однако у нас этого времени, к сожалению, нет, - отметил Белых. - Поэтому клубу нужен не просто опытный главный тренер с именем - нужен специалист, который способен сделать боеспособную команду в кратчайшие сроки. Как раз здесь вспомнилась история с "Вегасом", который в первый же свой сезон дошел до финала Кубка Стэнли, тогда главным тренером команды был Жерар Галлан. Он же выигрывал и чемпионат мира со сборной Канады. Опять-таки, в условиях, когда в сжатые сроки нужно сделать из игроков, почти никогда не игравших друг с другом, классную команду под большие задачи. Так и получилось, что по сути единственным кандидатом, подходящим под все наши критерии, стал именно Галлан. Мы связались с тренером, провели переговоры, рассказали о нашем проекте и задачах, стоящих перед клубом, Жерар уточнил все детали, после чего ответил согласием. Ждем с нетерпением, когда он уладит все вопросы с визой, и примет команду в Санкт-Петербурге".

О назначении Галлана стало известно в среду. Соглашение с тренером рассчитано на два года. По информации "Спорт-Экспресса", специалист заработает $3,3 млн.

Китайский клуб выступает в КХЛ с сезона-2016/17. В плей-офф он смог пробиться лишь раз - в дебютном сезоне, проиграв в первом раунде магнитогорскому "Металлургу" (1-4). До 2020 года команда проводила домашние игры в Китае. В сезоне-2020/21 клуб переехал в Мытищи из-за пандемии коронавируса.