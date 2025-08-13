На чемпионате России спортсмен показал результат 236 кг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Даниил Вагайцев установил рекорд России в толчке в супертяжелой весовой категории, превзойдя достижение чемпиона Европы 2014 года Алексея Ловчева.

На чемпионате России Вагайцев показал результат 236 кг (190 - в рывке). Предыдущий рекорд принадлежал Ловчеву, в 2023 году на Кубке России он показал результат 235 кг в толчке. Ранее ТАСС сообщал, что Ловчев пропустит чемпионат России из-за травмы плеча.

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 августа.

Вагайцеву 23 года, он является многократным призером чемпионатов России. Ловчеву 36 лет, в 2023 году он победил как на февральском Кубке России в Грозном, так и на июньском чемпионате страны в Новом Уренгое.