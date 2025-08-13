Спортсмен покинул корт после выигранного первого сета

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Представитель Германии Матс Розенкранц был дисквалифицирован на теннисном турнире серии "челленджер" за принятие душа в перерыве матча против итальянца Пьетро Феллина. Соревнования проходят в греческом Херсониссосе.

Розенкранц выиграл первый сет со счетом 7:5, после чего покинул теннисный корт и отправился принять душ. По словам спортсмена, он не знал, что это запрещено регламентом. Судья вызвал супервайзера, который зафиксировал нарушение и принял решение о дисквалификации теннисиста из Германии, его соперник прошел в следующий раунд турнира.

Розенкранцу 26 лет, он занимает 358-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации.