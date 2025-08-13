Россиянин забросил рекордную шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс"

ТАСС, 13 августа. Американская компания Electronic Arts (EA) воссоздала рекордный гол российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина в трейлере игры NHL 26. Ролик опубликован пресс-службой НХЛ.

В трейлере игры Овечкин поражает ворота "Нью-Йорк Айлендерс". В апреле россиянин в гостевом матче против "Айлендерс" (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

Овечкину 39 лет, на счету россиянина сейчас 897 шайб и 726 передач в 1 491 матче в регулярных чемпионатах НХЛ.