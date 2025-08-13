"Локомотив" обыграл "Балтику" в матче Кубка России по футболу

Полузащитник столичной команды Алексей Батраков продлил голевую серию до пяти матчей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" дома со счетом 2:0 обыграли калининградскую "Балтику" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами отметились Алексей Батраков (23-я минута, с пенальти) и Дмитрий Воробьев (90+8). Батраков продлил голевую серию до пяти матчей во всех турнирах.

"Локомотив" и "Балтика" выступают в группе D с московским ЦСКА и тольяттинским "Акроном". "Акрон" возглавляет группу с 5 очками, далее идут ЦСКА (4 очка), "Локомотив" (3) и "Балтика" (0). В следующем туре "Локомотив" примет "Акрон" 28 августа, "Балтика" днем ранее дома сыграет с ЦСКА.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).