Сафонов не вошел в стартовый состав ПСЖ на матч Суперкубка УЕФА против "Тоттенхэма"

В стартовом составе выйдет французский голкипер Люка Шевалье

РИМ, 13 августа. /ТАСС/. Российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" на матч за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Место в воротах ПСЖ с первых минут займет француз Люка Шевалье.

12 августа главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что лично принял решение исключить из заявки на матч итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который был основным вратарем ПСЖ в прошлом сезоне. Позднее Доннарумма заявил, что покинет клуб.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за "Краснодар". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в итальянском Удине на стадионе "Фриули" и начнется в 22:00 мск. ПСЖ в сезоне-2024/25 впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" стал победителем Лиги Европы.