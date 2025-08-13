В Москве прошел Кубок ФГР по прыжкам на батуте

Призовой фонд соревнований составил 18 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Первый в истории Кубок Федерации гимнастики России (ФГР) по прыжкам на батуте прошел в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Соревнования начались с церемонии открытия, на которой присутствовали заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов и вице-президент ФГР Николай Макаров. "Прыжки на батуте - эстетичный и зрелищный вид спорта, который принес немало побед России на международной арене, - сказал Морозов. - Уверен, что на Кубке Федерации гимнастики России мы откроем новые имена, а зрители смогут насладиться этим великолепным видом спорта".

В турнире приняли участие 69 спортсменов из 14 регионов, они соревновались в девяти дисциплинах. Победителями индивидуальных соревнований стали Кирилл Козлов и София Аляева, лучшими в дисциплине "акробатическая дорожка" стали Александр Щербаков и Александра Лямина. Победителями в синхронных прыжках стали Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов, Рената Усманова и Юлия Григорьева, а также Анжела Бладцева, выступавшая в смешанной дисциплине вместе с Пантелеевым. Михаил Заломин и Галина Бегим выиграли турнир в дисциплине "двойной минитрамп".

После соревнований Козлов оценил свою форму как среднюю. "Если честно, цели ставил другие - побольше сумму баллов набрать, по высоте чуть повыше, немножко обидно, что их не выполнил. Первому месту рад, но хочется прогрессировать, чтобы составлять конкуренцию не только в России, но и на международной арене. В этом году уже были от меня медали на Кубке мира, но сейчас свою форму оцениваю средне, мой пик уже прошел, и нужно снова набирать форму, готовиться к чемпионату России и чемпионату мира в ноябре", - поделился Козлов.

Участница Олимпийских игр в Париже Бладцева призналась, что получила на соревнованиях в Москве интересный опыт. "К сожалению, не все сегодня получилось, но есть куда расти, будем работать дальше, - сказала Бладцева ТАСС. - Соревнования были необычными, потому что обычно они у нас проходят в два дня, а сегодня в один, и нам пришлось сразу выполнить много комбинаций. Это интересный опыт, возможно, он еще повторится".

