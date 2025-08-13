Встреча проходит на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин нанес символический удар перед матчем второго тура группового этапа Фонбет - Кубка России "пути Российской премьер-лиги" между московским "Динамо" и "Краснодаром". Встреча проходит на "ВТБ-Арене".

Ранее Овечкин принял участие в фотосессии с болельщиками, которые подарили ему талисман казанского хоккейного клуба "Ак Барс".

В начале апреля этого года Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который ранее принадлежал канадцу Уэйну Гретцки.