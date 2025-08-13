Бело-голубые уступили "Краснодару" со счетом 0:4 в матче Кубка России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров поблагодарил болельщиков за поддержку в домашнем матче Фонбет - Кубка России по футболу против "Краснодара" и принес извинения от лица клуба за разгромное поражение. Об этом он заявил журналистам.

В среду "Динамо" дома со счетом 0:4 уступило "Краснодару" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России.

"Прежде всего хочется поблагодарить болельщиков, их было много достаточно, к сожалению, увиденное ими не соответствовало их ожиданиям. Мы хотим прежде всего извиниться перед ними, мы обязательно разберем вместе с тренерским штабом то, что произошло, сделаем выводы, будем работать дальше на результаты команды. Начало сезона? В целом, есть над чем работать", - сказал Пивоваров.

После двух туров группового этапа "пути РПЛ" "Динамо" набрало 3 очка. В следующем туре бело-голубые на выезде 27 августа сыграют с самарскими "Крыльями Советов".