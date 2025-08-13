Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что его ведомство начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин не изменил свое мнение относительно лимита на легионеров в российском футболе, высказанное им еще 17 лет назад. Об этом Карпин рассказал журналистам.

В 2008 году Карпин высказал мнение, что лимит на легионеров является злом.

"Я все сказал по лимиту на легионеров еще в 2008 году", - сказал Карпин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил "Коммерсанту", что его ведомство начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир - Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.