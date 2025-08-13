Мурад Мусаев считает, что Мукаилову не стоит думать о дубле в ворота "Динамо"

18-летний футболист дважды отличился в матче Кубка России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Нападающему "Краснодара" Казбеку Мукаилову, забившему два мяча в ворота московского "Динамо" в матче Фонбет - Кубка России по футболу, не стоит сейчас отвлекаться на этот успех. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

В среду "Динамо" дома со счетом 0:4 уступило "Краснодару" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России. 18-летний Мукаилов провел первый матч за основную команду южан.

"Игра получилась достаточно открытой, "Динамо" пытается доминировать в каждой игре, и мы их встречали. После второго мяча нам стало легче", - сказал Мусаев.

"Что касается Мукаилова, ему не надо сейчас на это отвлекаться. Это фактурный форвард, который может бороться, сохранять мяч, неплохо играть в подыгрыше. Думаю, он будет сейчас больше тренироваться с нами", - добавил он.

В следующем туре группового этапа "пути РПЛ" "Краснодар" на выезде сыграет с "Сочи" 27 августа.