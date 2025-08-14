Сафонов отреагировал на победу ПСЖ в Суперкубке УЕФА

Парижский клуб обыграл английский "Тоттенхэм"

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Победа футболистов французского "Пари Сен-Жермен" в Суперкубке УЕФА вызывает только положительные эмоции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов.

ПСЖ в серии пенальти обыграл английский "Тоттенхэм" со счетом 4:3. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, французская команда сумела отыграть два мяча в концовке встречи. Сафонов не принял участия в матче, дебютную встречу в составе парижан провел французский голкипер Люка Шевалье, перешедший в команду 9 августа из французского "Лилля".

"Тяжелая дорога после классного, напряженного и интересного матча. Такие победы еще слаще, когда команде получается проявить характер и переломить исход матча. Победа по пенальти очень нервна эмоционально. Только положительные эмоции, идем дальше", - сказал Сафонов в видеообращении.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за "Краснодар". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.