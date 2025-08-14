Встреча закончилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча закончилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Калинской, посеянной на турнире под 28-м номером. Александрова имела 12-й номер посева. В четвертьфинале Калинская сыграет с третьей ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.

Калинской 26 лет, она занимает 34-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Александровой 30 лет, она занимает 16-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).