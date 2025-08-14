Турнир прошел в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по тяжелой атлетике, который проходил в Санкт-Петербурге, стал настоящим праздником для спортсменов и зрителей. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров.

"Я думаю, что нам удалось провести очень хорошее мероприятие, - отметил Егоров. - У нас было очень мало времени для организации турнира такого масштаба, но все задуманное получилось. Все те недостатки, которые выявились за время проведения чемпионата России, будут обязательно учтены при организации следующих соревнований. Получив такой опыт, нам дальше будет куда легче работать".

"Мы сделали настоящий праздник для спортсменов и зрителей, в первую очередь. С теми же тренерами и судьями у нас хорошая обратная связь, всем все понравилось, все в восторге", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 13 августа.

8 июня в Москве состоялась внеочередная выборная конференция Федерации тяжелой атлетики России. Новым президентом ФТАР был избран глава инвестиционной группы "Марафон" Александр Винокуров.