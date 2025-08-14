Главный тренер ПСЖ Энрике доволен Сафоновым

Он также отметил игру вратаря Люки Шевалье в матче за Суперкубок УЕФА

РИМ, 14 августа. /ТАСС/. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике доволен присутствием в команде российского голкипера Матвея Сафонова. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции после победы в Суперкубке УЕФА.

ПСЖ в серии пенальти обыграл английский "Тоттенхэм" со счетом 4:3 и завоевал Суперкубок УЕФА. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, французская команда сумела отыграть два мяча в концовке встречи. Сафонов не принял участия в матче, дебютную встречу в составе парижан провел французский голкипер Люка Шевалье, перешедший в команду 9 августа из французского "Лилля".

"Я очень доволен тем, как Шевалье завершил матч, это было важно для него. Я очень доволен его игрой, а также присутствием Сафонова. Мы на этом пути, мы стремимся к прогрессу, и я думаю, что мы будем играть лучше в этом сезоне. Первый матч был сложным, но Люка проявил характер и качества, необходимые игроку ПСЖ", - сказал Энрике.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за "Краснодар". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.