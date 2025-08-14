Тренеру не допущенной до зарубежных стартов гимнастки Листуновой дали нейтральный статус

Всего в настоящее время нейтральный статус имеют 20 тренеров, специалистов и врачей, работающих в сборной России по спортивной гимнастике

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Личный тренер не допущенной до международных стартов за открытку ко Дню Победы олимпийской чемпионки Виктории Листуновой Ольга Петровичева получила от Международной федерации гимнастики (FIG) нейтральный статус. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего в настоящее время имеют нейтральный статус 20 тренеров, специалистов и врачей, работающих в сборной России по спортивной гимнастике.

Как ранее рассказала Петровичева ТАСС, FIG в марте отказала Листуновой в предоставлении статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN) из-за выложенных в интернете открыток ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты.

В июле в Лозанне состоялся исполком Международной федерации гимнастики, на котором было принято решение о том, что все российские и белорусские спортсмены, которым ранее было отказано в нейтральном статусе, имеют возможность снова подать заявку на его получение.