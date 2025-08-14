Глава Федерации настольного тенниса России уверен, что отечественные спортсмены будут готовы к любым соревнованиям

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Смягчение санкций к россиянам стало тенденцией в мировом спорте. Такое мнение ТАСС высказал вице-спикер Госдумы, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

"Конечно, надо стимулировать присутствие российских спортсменов, но при этом бороться за то, чтобы национальные атрибуты, такие как флаг и гимн, сопровождали их, - сказал Бабаков. - Я приветствую, если наши спортсмены будут побеждать и доказывать, что они настоящие профессионалы. Тенденции в мире, в том числе и спорте, таковы, что начинают отказываться от этих безумств в виде спортивных санкций, поэтому я уверен, что наши спортсмены будут готовы к любым соревнованиям".

В 2023 году Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации возвращать россиян на индивидуальные соревнования в нейтральном статусе. Многие федерации последовали этой рекомендации, некоторые допустили отечественных спортсменов до командных дисциплин.