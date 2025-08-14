В среду бело-голубые уступили "Краснодару" со счетом 0:4

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов после поражения от "Краснодара" поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал, что команда будет биться в игре с ЦСКА. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду "Динамо" на своем поле уступило "Краснодару" со счетом 0:4 в матче группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Глебов не принял участия в игре. В ближайшей встрече бело-голубые сыграют с ЦСКА в матче пятого тура РПЛ, встреча пройдет на "ВТБ-Арене" 17 августа.

"Что было в раздевалке - останется в раздевалке. В принципе начали матч неплохо, уверенно. "Краснодару" не дали создать ничего, но получилось у них четыре удара в створ и четыре гола, - сказал Глебов. - Если взять по старту сезона, то, наверное, два раза бьют, один из них забивают, то есть проблем в обороне нет. Проблема в атаке, наверное".

"Хочется ли что-то сказать болельщикам? Хочется поблагодарить их за поддержку. Понятно, что не хотели такого результата. Но я думаю, что все понимают, что на матч с ЦСКА будем выходить, как на последнюю игру, умирать и биться", - добавил Глебов.