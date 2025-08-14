Игрок не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля

МАДРИД, 14 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян тренируется в общей группе, он должен принять участие в матче первого тура чемпионата Испании с "Валенсией". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Захарян пропустил тур "Реал Сосьедад" в Японии, так как проходил восстановление после вируса.

"Арсен хорошо работает в общей группе. Он должен быть готов стать частью команды на матч", - сообщили в пресс-службе.

Выездная игра "Реал Сосьедад" против "Валенсии" пройдет 16 августа.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.