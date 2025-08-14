Ранее игрок расторг контракт с "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошлого регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Джошуа Ливо должен прилететь в Россию в конце недели, чтобы подписать контракт с одним из клубов лиги. Об этом ТАСС сообщил агент канадца Иван Ботев.

В среду "Салават Юлаев" объявил, что действующий контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию. Ранее Ботев сообщал ТАСС, что уфимский клуб решил расторгнуть соглашение из-за того, что Ливо вовремя не приехал на сборы. Сторона игрока не будет требовать компенсации с "Салавата Юлаева" за расторжение.

"Сейчас нужно снова менять визу, потому что он не является уже работником "Салавата", он не сможет заехать по той визе, - сказал Ботев. - К субботе-воскресенью, думаю, он будет в России".

Одним из претендентов на Ливо является "Трактор", который ранее расстался с пришедшим этим летом американцем Майклом Веккионе. "Окончательного решения по новому клубу пока не принято", - уточнил Ботев.

Ливо 32 года, в регулярном чемпионате прошлого сезона он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий также установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх.