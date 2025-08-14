Федерация тяжелой атлетики России отправила расширенную заявку для участия в ЧМ

Турнир пройдет в Норвегии с 2 по 10 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отправила в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) расширенный список спортсменов для участия в октябрьском чемпионате мира в Норвегии. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФТАР Александр Егоров.

"Еще до начала чемпионата России нами была отправлена расширенная заявка для участия в чемпионате мира, - рассказал Егоров. - Это очень важно, потому что процесс получения нейтральных статусов занимает продолжительное время и не всегда проходит гладко. Для этого мы подали расширенную заявку, чтобы после проверок максимально заполнить квоты".

"По итогам завершившегося в Петербурге чемпионата России и последующих тренировочных сборов будет определено, кто из кандидатов на участие в мировом первенстве попадет в основной список, а кто в резерв", - добавил представитель ФТАР.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в норвежском Фёрде с 2 по 10 октября. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе.