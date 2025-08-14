Алаев: в РПЛ готовы к обсуждению нововведений по лимиту на легионеров

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что с сезона-2026/27 будет введен новый лимит на легионеров в российском футболе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) готова к конструктивному обсуждению вопроса лимита на легионеров. Об этом журналистам рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил "Коммерсанту", что Минспорт начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

"Первое, что хочу сказать в контексте обсуждения ряда изменений: я убежден, что все субъекты футбола и регуляторы индустрии хотят одного - качественного развития нашей игры, - сказал Алаев. - Внутри индустрии могут звучать разные мнения, но мы всегда приходим к единому знаменателю, гармонии и пониманию. Уверен, что так будет и дальше. Вопрос лимита находится в компетенции и полномочиях министерства спорта. Мы, безусловно, готовы к конструктивному обсуждению нововведений и готовы делиться всеми наработками: за годы разработки и использования различных форматов лимита мы накопили большой объем данных".

"Отмечу, что развитие молодых игроков, которое часто беспокоит болельщиков, для клубов стало фокусным направлением работы. Средний возраст российских игроков, выходящих на поле, сейчас ниже, чем во времена более жестких количественных ограничений иностранцев на поле. В клубах РПЛ на главных ролях блистают яркие молодые таланты: и Алексей Батраков, и Матвей Кисляк, и Вадим Раков, и Станислав Агкацев, и многие другие. С 2022 года в сборную России на международные матчи привлечено уже 18 футболистов младше 21 года", - добавил Алаев.