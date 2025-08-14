Камень спортцентра имени Немова заложат в Тольятти на форуме "Россия - спортивная держава"

Олимпийский чемпион выразил готовность оказывать поддержку в создании спортивного центра

САМАРА, 14 августа. /ТАСС/. Первый камень в строительство гимнастического центра имени четырехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта РФ Алексея Немова заложат в Тольятти в рамках форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на состоявшейся в Москве встрече со спортсменом, кадры которой предоставила журналистам пресс-служба главы региона.

"Приближается радостное событие в Тольятти. Мы приняли окончательное решение правительством Самарской области в ноябре в рамках форума ["Россия - спортивная держава"] заложить первый камень в строительство "Немов-центра", - сказал Федорищев.

Он подчеркнул, что в регионе большая профессиональная школа гимнастов, и задача власти - создать для их тренировок лучшие условия. Это касается не только профессиональной спортивной составляющей, но и возможностей для проведения зрелищных спортивных мероприятий.

"Мы с 1996 года ждем этот спортивный объект, который будет объединять и популяризировать мой вид спорта, который мне дал возможность и путевку в жизнь. Я уверен, что когда это будет воплощено, мы увидим много новых чемпионов и детей, которые будут заниматься спортом", - отметил Немов. Он выразил готовность оказывать поддержку в создании спортивного центра так, чтобы он стал один из "лучших спортивных гимнастических объектов не только в стране, но и в мире".

Власти Самарской области заявляли о планах начать строительство центра спортивной гимнастики имени четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова в городе Тольятти в 2021 году, но этого не произошло. Спортивный объект должен был стать местом подготовки спортсменов и проведения соревнований, включая международные. В разработке проекта принимал участие сам спортсмен, в прошлом учащийся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва ВАЗа, почетный гражданин Тольятти.

В мае 2025 года вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев сообщил об актуализации планов строительства "Немов-центра", но на территории Самары. Тогда он сказал, что стоимость проекта составит 4 млрд рублей. Вячеслав Федорищев на встрече с Алексеем Немовым подчеркнул, что решение о строительстве объекта в Тольятти является окончательным. Форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.