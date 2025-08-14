Форум с участием иностранных делегаций проходит в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый Международный форум "Каратэ и Общество" объединит представителей многих стран и различных направлений. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Союза киокушин каратэ России Александр Крамышев.

"Истинное предназначение карате - воспитательная система, - сказал Крамышев. - С идей форума я обратился к международным федерациям и на удивление получил быструю поддержку. К форуму мы выпустили журнал, статьи к которому написали представители 38 стран. Мы получили большую поддержку, в первый день форума состоится обмен мнениями, а во второй будем делиться мастерством".

"Мы хотим заострить внимание на воспитательной работе и сверить наши подходы с основами государственной политики. Участие в форуме примут и иностранные делегации. У нас также будет приветственное событие для всех участников, где мы будем готовить борщ", - добавил Крамышев.

I Международный форум "Каратэ и Общество" и I Кубок мира мастеров проходят в Москве с 13 по 18 августа.