"Локомотив" 9 августа дома обыграл "Спартак" со счетом 4:2 в матче РПЛ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" за скандирования болельщиков в адрес судьи матча четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

9 августа "Локомотив" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 4:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

"Болельщики "Локомотива" скандировали оскорбительные выражения с ненормативной лексикой, клуб оштрафован на 20 тыс. Болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, 20 тыс. рублей штраф", - сказал Григорьянц.