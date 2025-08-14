Лионель Месси долгое время выступал за принципиального соперника мадридского клуба - "Барселону"

МАДРИД, 14 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Франко Мастантуоно, перешедший в мадридский "Реал", назвал аргентинского форварда Лионеля Месси, долгое время выступавшего за "Барселону", лучшим футболистом в мире.

"Лучший игрок в мире? Для меня это Месси. Я аргентинец, и Лео многое сделал для нашей страны", - сказал Мастантуоно на первой пресс-конференции в качестве игрока "Реала".

Мастантуоно 18 лет, он является воспитанником "Ривер Плейта". Нападающий дебютировал за основную команду клуба в январе 2024 года. За это время он провел 64 матча, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. В июне 2025 года он дебютировал за сборную Аргентины в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года против команды Чили (1:0). Он стал самым молодым игроком, сыгравшим за аргентинскую сборную в официальном матче.

Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год, с командой он стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира.