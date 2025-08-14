Клуб КХЛ "Шанхай Дрэгонс" назначил нового спортивного директора

Ранее Евгений Ложкин работал на аналогичной должности в ЦСКА и "Витязе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Евгений Ложкин назначен на пост спортивного директора китайского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

С 2014 по 2021 год Ложкин занимал должность начальника команды в подмосковном "Витязе". В сезоне-2021/22 он работал спортивным директором в московском ЦСКА, в том сезоне армейцы стали обладателями Кубка Гагарина. С 2022 по 2025 год Ложкин был спортивным директором "Витязя".

7 августа китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". 3 июля стало известно, что клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне КХЛ на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге. 13 августа канадский специалист Жерар Галлан стал главным тренером "Шанхай Дрэгонс".