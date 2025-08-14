WBO выдала временное медицинское заключение боксеру Биволу

ТАСС, 14 августа. Всемирная боксерская организация (WBO) выдала временное медицинское заключение чемпиону мира по версиям трех федераций россиянину Дмитрию Биволу. Об этом сообщает пресс-служба WBO.
8 августа Бивол на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил, что перенес операцию на спине. Как сообщил спортсмен, сроки восстановления составят от шести до восьми недель.
"После недавней операции на спине чемпиону WBO в полутяжелом весе Дмитрию Биволу предписано предоставить подробную медицинскую документацию о его травме, прогнозе на восстановление и разрешении вернуться на ринг. Организация выразила поддержку преданности Бивола и его вкладу в этот вид спорта, подчеркнув при этом необходимость соблюдения честности и прозрачности соревнований", - говорится в заявлении WBO.
Весной Всемирный боксерский совет (WBC) лишил Бивола титула из-за отказа проводить защиту против американца Дэвида Бенавидеса, который стал новым чемпионом мира по версии организации. В ответ на запрос ТАСС WBO, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF), поясами которых владеет Бивол, сообщили, что не планируют лишать спортсмена титула чемпиона мира. При этом в организациях отметили важность защиты чемпионского пояса.
В феврале Бивол победил россиянина Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева.