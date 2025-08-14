По информации журналиста Фабрицио Романо, шведский нападающий хочет ускорить свой переход в "Ливерпуль"

ТАСС, 14 августа. Шведский нападающий "Ньюкасла" Александер Исак отказывается выходить в составе команды на матч первого тура чемпионата Англии по футболу против "Астон Виллы". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

По информации источника, игрок намерен бойкотировать и матч второго тура против "Ливерпуля". Как сообщает Романо, Исак хочет ускорить свой трансфер в "Ливерпуль". Ранее СМИ сообщали, что Исак не прибыл в расположение "Ньюкасла" на фоне переговоров с "Ливерпулем" и тренируется в испанском "Реал Сосьедад", за который он ранее выступал. Также СМИ сообщали, что сумма трансфера шведа в "Ливерпуль" может составить €138 млн.

Исаку 25 лет, в минувшем сезоне он провел за "Ньюкасл" 42 матча, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач, вместе с командой он стал обладателем Кубка лиги. Ранее Исак выступал за шведский АИК, германскую "Боруссию" из Дортмунда и "Реал Сосьедад". С "Боруссией" нападающий в 2017 году выиграл Кубок Германии, с "Реал Сосьедад" в 2020 году стал обладателем Кубка Испании.