МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Церемония прощания и похороны спортивного комментатора Бориса Скрипко пройдут в пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник.

Скрипко умер 13 августа на 79-м году жизни. Как сообщил источник ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Прощание и похороны Бориса Скрипко пройдут в пятницу", - сказал собеседник агентства.

Скрипко работал на телевидении с 1979 года, комментировал соревнования на 11 Олимпиадах, в том числе на Играх 1980 года в Москве. В последние годы он работал на телеканале "Матч ТВ", комментируя боксерские поединки.