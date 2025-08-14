Нижегородская команда обыграла "Ростов" в Кубке России

ТАСС, 14 августа. Футболисты "Пари Нижний Новгород" дома со счетом 1:0 обыграли "Ростов" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "Мордовия-Арене" в Саранске.

Мяч на 74-й минуте забил Хуан Боселли. На 73-й минуте красную карточку получил защитник "Ростова" Александр Тарасов, на 85-й - его одноклубник полузащитник Мохаммад Мохеби.

"Пари НН" одержал первую победу под руководством белорусского тренера Алексея Шпилевского, который возглавил команду в июне. До игры с "Ростовом" "Пари НН" потерпел пять поражений: команда проиграла в первом туре Кубка России и четырежды уступила в РПЛ.

"Пари НН" и "Ростов" выступают в группе C вместе с махачкалинским "Динамо" и московским "Спартаком". После двух туров лидером группы является "Динамо" (5 очков), далее идут "Спартак" (4), "Пари НН" (3) и "Ростов" (0). В следующем туре "Пари НН" 26 августа на выезде сыграет со "Спартаком", "Ростов" на следующий день примет "Динамо".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).