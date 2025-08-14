По словам бывшего главы "Формулы-1", от идеи пришлось отказаться после смерти Леонида Брежнева

ТАСС, 14 августа. Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун вел переговоры о проведении этапа турнира в Москве, однако это не удалось из-за смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом он заявил порталу F1 Destinations.

"Моей целью было устроить заезд болидов "Формулы-1" через Красную площадь. Мы смотрели, что можно сделать, но ничего не вышло, нам пришлось все отложить, когда умер Брежнев, мы не смогли продолжить переговоры с его преемниками. Я всегда считал "Формулу-1" чемпионатом мира, а Россия - или Советский Союз в то время - была важной частью мира. В конце концов, мы отказались от этой идеи", - сказал Экклстоун.

Берни Экклстоун - крупный британский предприниматель, он занимал пост главы "Формулы-1" с 1978 по 2017 год. В октябре 2014 года присутствовал на первом российском Гран-при чемпионата в Сочи и наблюдал за гонками из одной ложи с президентом России Владимиром Путиным.