Россиянка в двух сетах переиграла Магду Линетт из Польши

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Польши Магду Линетт в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Кудерметовой, которая выступает на турнире без номера посева. Линетт была посеяна под 31-м номером. В четвертьфинале россиянка сыграет с представительницей Франции Варварой Грачевой, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Ранее в число восьми лучших на турнире пробилась россиянка Анна Калинская, которая встретится с третьей ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.

Кудерметовой 28 лет, она занимает 36-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла восемь титулов, включая победу на Итоговом турнире WTA (2022).

Линетт 33 года, в рейтинге WTA она располагается на 40-й позиции. На счету спортсменки три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).