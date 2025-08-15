По словам тренера, бывшие чемпионы UFC вдохновляют игроков команды

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Поддержка бывших чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова мотивирует футболистов махачкалинского "Динамо". Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Хасанби Биджиев.

Ранее генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов сообщил, что Махачев и Нурмагомедов могут провести совместную тренировку с футболистами махачкалинского "Динамо" и детьми.

"Конечно, то, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев приходят в команду и оказывают поддержку - да, морально тоже, тем же советом, играет большую роль, - сказал Биджиев. - Потому что это люди, которые прошли большой путь в спорте, прежде всего они сильны своим характером, не говорю уже об остальных качествах. Ясно, что их поддержка вдохновляет и мотивирует ребят, за это им большое спасибо. Да, планы о совместной тренировке обсуждались, но пока не готов сказать, когда это произойдет".