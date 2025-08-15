Срок наказания спортсменки истечет 6 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Отбывающую наказание за нарушение антидопинговых правил россиянку Яну Сотиеву включили в предварительную заявку на октябрьский чемпионат мира по тяжелой атлетике в Норвегии. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в норвежском Фёрде с 2 по 10 октября. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на этом турнире в нейтральном статусе.

Сотиевой 23 года, она была дисквалифицирована на два года вместо стандартных четырех после того, как в ее допинг-пробе обнаружили запрещенный метилгексанамин (экстракт герани), который недобросовестные производители БАДов (биологически активных добавок - прим. ТАСС) достаточно часто не указывают на своих этикетках. Срок наказания спортсменки истечет 6 сентября, согласно Всемирному антидопинговому кодексу она за два месяца до окончания дисквалификации (с 7 июля) имеет право начать тренироваться в составе сборных команд.

Всего в российскую предварительную заявку на ЧМ-2025 вошло 32 спортсмена (по 16 мужчин и женщин), из которых 14 включены в резервный список. В финальной заявке должно присутствовать не более 10 мужчин и 10 женщин (по 8 основных и 2 резервных), окончательный список должен быть составлен тренерами до 2 сентября.

В основную заявку вошли Елизавета Жаткина (весовая категория до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53), Ольга Тё (до 58), Зарина Гусалова (до 69 кг), Анастасия Романова (до 77 кг), Мария Груздова и Сотиева (обе - до 86 кг), Виктория Орлова (свыше 86 кг), Кирилл Рябых и Альберт Шарков (оба - до 60 кг), Зулфат Гараев (до 71 кг), Геворг Серобян (до 79 кг), Артем Окулов и Рамзан Джанхотов (оба - до 88 кг), Георгий Купцов (до 94 кг), Хас-Магомед Балаев и Тимур Наниев (оба - до 110 кг), а также Даниил Вагайцев (свыше 110 кг).

В резервный список входят Регина Шайдуллина (до 48 кг), Светлана Ершова и Милана Кутякина (обе - до 53 кг), Евгения Гусева (до 69 кг), Мадина Келехсаева (до 77 кг), Дана Теблоева и Анна Зубко (обе - до 86 кг), Мария Белозерова (свыше 86 кг), Сергей Петров (до 71 кг), Михаил Подкорытов и Егор Климонов (оба - до 94 кг), Артур Бабаян и Виктор Кондратьев (оба - до 110 кг), а также Арсен Наниев (свыше 110 кг).