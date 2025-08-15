Они встретятся в четвертьфинале турнира WTA

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова считает испытанием предстоящий матч против представительницы Франции Варвары Грачевой на турнире в Цинциннати. Комментарий Кудерметовой предоставлен ТАСС пресс-службой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кудерметова со счетом 6:4, 6:3 обыграла представительницу Польши Магду Линетт в матче четвертого круга турнира в Цинциннати. В четвертьфинале россиянка встретится с Грачевой.

"Я была очень сфокусирована и не обращала ни на что внимание. Просто делала то, что должна, поэтому смогла победить. Впереди матч с Грачевой, которая играет очень быстро, местные условия подходят для нее. Матч будет испытанием для меня. Попробую играть просто и показать свой лучший теннис", - сказала Кудерметова .