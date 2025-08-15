Ранее восемь российских гимнастов оспорили решение Международной федерации гимнастики об отказе в предоставлении нейтрального статуса

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские гимнасты отозвали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отказе в предоставлении нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России (ФГР).

17 апреля в пресс-службе CAS сообщили ТАСС, что восемь российских гимнастов оспорили решение FIG.

"Пресс-служба ФГР подтверждает отзыв апелляций из CAS", - сообщили в пресс-службе ФГР.

Согласно документам Федерации гимнастики России, которые имеются в распоряжении ТАСС, FIG отказалась предоставлять нейтральный статус некоторым спортсменам из России из-за размещения в социальных сетях поздравительного сообщения с Днем Победы, участия атлетов в гала-концерте ко Дню защитника Отечества, в ходе которого использовалась георгиевская лента и были сделаны фотографии с детьми в военной форме.

FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине в 2022 году. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах исключено. 11 июля FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.