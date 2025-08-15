Гладилин считает, что Станковича не уволят даже в случае поражения "Спартака" от "Зенита"

Матч пройдет 16 августа в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович останется на своем посту в случае поражения красно-белых в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин.

Матч пройдет на "Лукойл-Арене" в Москве 16 августа и начнется в 17:30 мск.

"Я думаю, что Станковича не уволят в случае поражения от "Зенита", это равный для "Спартака" соперник, поражение от него не будет трагедией, - сказал Гладилин. - Сейчас идет становление команды, ищутся новые варианты игры, такое происходит и у "Зенита" с "Динамо", потому что пришли новые футболисты. Станкович как хороший специалист показал себя в прошлом году, когда выиграли несколько матчей подряд, показывали хорошую игру. Исполнителей добавилось, но он не может найти варианты, когда много хороших футболистов, определиться с составом проблема".

"Зенит" и "Спартак" - равные соперники, шансы на победу одинаковые. Кто меньше допустит ошибок, а "Спартак" и "Зенит" пока небрежно играют в обороне, и кто больше реализует впереди, тот и победит. Но шансы на победу равны", - добавил Гладилин.

"Спартак" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками в 4 матчах. "Зенит" с 5 очками идет 8-м.