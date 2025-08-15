Колосков считает, что ЦСКА является фаворитом в матче РПЛ с "Динамо"

Матч между московскими ЦСКА и "Динамо" состоится 17 августа на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Столичный ЦСКА сейчас выглядит более сбалансированной и подготовленной командой, чем московское "Динамо", и является фаворитом в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Матч "Динамо" - ЦСКА пройдет на "ВТБ-Арене" 17 августа и начнется в 18:00 мск.

"Конечно, для [главного тренера "Динамо"] Валерия Карпина важен матч с ЦСКА, - сказал Колосков. - Игра во многом определяет настроение руководителей клуба и болельщиков. Для "Динамо" каждый матч вызов, испытание тяжелое для тренера, который оказался в такой непростой ситуации. Есть объективные причины в виде большого количества травмированных, есть чисто игровые причины - недопонимание. Хорошая игра и победа укрепят моральный дух и придадут новый импульс команде".

"Пока в "Динамо" я бы никого, кроме Даниила Фомина, не отметил бы, остальные пока какой-то гарнир. Поэтому сегодня главная проблема "Динамо" - отсутствие класса игроков. Что касается матча с ЦСКА, то в таких играх что-то сложно прогнозировать, но ясно, что у армейцев шансы предпочтительнее на победу, команда сбалансированная, играет в хороший футбол, хорошо подготовлена, у них хорошее настроение, чего не скажешь о "Динамо", - добавил Колосков.

ЦСКА с 8 очками в 4 матчах занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 5 очками идет 9-м.