В РФС сообщили, что Мохеби получил удаление в матче с "Пари НН" за грубую игру

На 85-й минуте главный арбитр матча Вера Опейкина показала игроку вторую желтую карточку после того, как он дотронулся до нее

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Футболист "Ростова" Мохаммад Мохеби получил вторую желтую карточку в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России против "Пари Нижний Новгород" за грубую игру. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Победу в игре со счетом 1:0 одержали футболисты "Пари НН". Первое предупреждение Мохеби получил за неспортивное поведение на 69-й минуте встречи. На 85-й минуте главный арбитр матча Вера Опейкина показала игроку вторую желтую карточку после того, как он дотронулся до нее. В протоколе матча не была указана причина удаления футболиста.

"Игрок "Ростова" Мохеби получил вторую желтую карточку в кубковом матче с "Пари НН" за грубую игру", - сообщили в РФС.

"Пари НН" и "Ростов" выступают в группе C вместе с махачкалинским "Динамо" и московским "Спартаком". После двух туров лидером группы является "Динамо" (5 очков), далее идут "Спартак" (4), "Пари НН" (3) и "Ростов" (0). В следующем туре "Пари НН" 26 августа на выезде сыграет со "Спартаком", "Ростов" на следующий день примет "Динамо".