Церемония прощания со спортивным комментатором Скрипко прошла в Москве

Он умер 13 августа на 79-м году жизни

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Церемония прощания со спортивным комментатором Борисом Скрипко состоялась в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тело комментатора будет кремировано.

Скрипко умер 13 августа на 79-м году жизни. Как сообщил источник ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Скрипко работал на телевидении с 1979 года, комментировал соревнования на 11 Олимпиадах, в том числе на Играх 1980 года в Москве. В последние годы он работал на телеканале "Матч ТВ", комментируя боксерские поединки.