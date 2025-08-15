11 августа Джорджина Родригес объявила о помолвке с футболистом

ТАСС, 15 августа. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду потратил более $366 тыс. на подарки перед помолвкой с Джорджиной Родригес. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В список подарков вошли новый автомобиль, дорогая косметика, духи, часы и одежда. 11 августа Родригес опубликовала фотографию с кольцом на пальце, тем самым объявив о помолвке с футболистом.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.