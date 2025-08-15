Ранее нападающий заключил пробное соглашение с клубом

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Нападающий Никита Гусев подписал полноценный контракт с московским хоккейным клубом "Динамо" сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

1 августа Гусев заключил пробное соглашение с клубом.

Гусеву 33 года, он выступал за "Динамо" с 2022 года. В прошлом регулярном чемпионате Гусев занял второе место в списке бомбардиров с 69 очками по системе "гол +пас" (29+40), ему также принадлежит бомбардирский рекорд лиги.

До перехода в "Динамо" Гусев выступал за петербургский СКА. По ходу карьеры хоккеист также защищал цвета московского ЦСКА, хабаровского "Амура", "Югры" из Ханты-Мансийска, в Национальной хоккейной лиге играл за "Нью-Джерси" и "Флориду". В составе сборной России нападающий стал чемпионом Олимпиады 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года и завоевал две бронзовые медали чемпионатов мира (2017, 2019).