В 2025 году у команды запланированы в сумме 10 матчей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Футболисты сборной России проведут 10 матчей в 2025 году, по этому показателю команда вышла на уровень периода до санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В марте сборная России обыграла дома команды Гренады (5:0) и Замбии (5:0), в июне на своем поле сыграла вничью с нигерийцами (1:1) и на выезде оказалась сильнее белорусов (4:1). В сентябре сборная России дома сыграет с командой Иордании и на выезде встретится с катарцами, в октябре проведет домашние матчи со сборными Ирана и Боливии, в ноябре - с командами Перу и Чили. Все встречи пойдут в рейтинг ФИФА.

В 2022 году сборная России на выезде обыграла команду Киргизии (2:1), а также сыграла вничью с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). В 2023 году российские футболисты провели матчи с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0). Встречи с олимпийской сборной Египта и командой Катара не пошли в рейтинг ФИФА.

В 2024 году у сборной России было запланировано семь матчей, однако игра с командой Парагвая в марте была отменена из-за теракта в подмосковном Красногорске, встреча со сборной Таиланда в сентябре не состоялась из-за тайфуна во Вьетнаме. В марте российские футболисты дома обыграли команду Сербии (4:0), в июне оказались сильнее белорусов (4:0), в сентябре обыграли команду Вьетнама (3:0), в ноябре выиграли у сборных Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2021 году с учетом матчей чемпионата Европы команда России провела 15 игр.