На счету спортсменов пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 16 наград на Всемирных играх - пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. Соревнования проходили в китайском Чэнду.

Победы на Играх одержали пловчиха Диана Слисева (50 метров с апноэ; 100 метров в классических ластах), самбисты Софья Истомина (до 65 кг) и Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг) и Константин Шахтарин, выступающий в тайском боксе (до 71 кг).

Серебро принесли самбисты Ролан Зиннатов (до 71 кг), Ованес Абгарян (до 79 кг), Абусупиян Алиханов (до 88 кг), Магомед Гасанов (до 98 кг), а также Александр Кусакин (динамический фридайвинг без ласт) и Алексей Молчанов (фридайвинг с апноэ в ластах).

Бронзовыми призерами стали пловцы Валерия Андреева (50 метров в классических ластах), Алексей Федькин (100 метров в классических ластах), Екатерина Михайлушкина (200 метров в классических ластах), Елизавета Купрессова (400 метров в классических ластах) и самбистка Нина Сердюк (до 59 кг).

Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе в восьми дисциплинах и не примут участия в оставшихся соревнованиях, которые завершатся 17 августа. Всего на турнире разыграют 235 комплектов медалей в 34 видах спорта.

О Всемирных играх

Последний раз российские спортсмены выступали на Всемирных играх, которые проходили в 2017 году в польском Вроцлаве. Тогда сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 28 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых наград. Вторыми на тех Играх были немцы (18-10-14), третьими - французы (14-14-15). В 2022 году Международная ассоциация Всемирных игр по политическим соображениям не допустила россиян и белорусов до участия в своих соревнованиях.

Всемирные игры проводятся Международной ассоциацией Всемирных игр (IWGA) - некоммерческой международной спортивной организацией, признанной и поддерживаемой Международным олимпийским комитетом (МОК). В состав IWGA входят 40 международных спортивных федераций-членов. Она организует и продвигает Всемирные игры, которые проводятся с 1981 года один раз в четыре года и включают в себя состязания по примерно 35 видам спорта, большинство из которых отсутствуют в программе Олимпиад.

Квалификационный отбор для участия в Играх проводился международными спортивными федерациями по видам спорта, входящим в программу Всемирных игр.