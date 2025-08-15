На строительство фиджитал-центра в Марий Эл выделили дополнительно более 50 млн рублей

Новый фиджитал-центр расположится рядом с Ледовым дворцом, сообщил глава республики Юрий Зайцев

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Более 50 млн рублей дополнительно выделили на строительство фиджитал-центра в Йошкар-Оле из резервного фонда правительства Марий Эл. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

"Выделил из резервного фонда правительства Республики Марий Эл 50,8 млн рублей на благоустройство земельного участка и прокладку сетей инженерного обеспечения для размещения фиджитал-центра. Будут оборудованы открытые спортивные площадки и киберспортивная зона", - написал он в своем Telegram-канале.

Решение о развитии фиджитал-направления в Марий Эл было инициировано заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко во время его визита в Марий Эл в 2024 году. Общая стоимость объекта составит 150 млн рублей.

Новый фиджитал-центр расположится рядом с Ледовым дворцом, что создаст спортивный кластер в центре Йошкар-Олы.

"Это важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры республики, отвечающий запросам молодежи и создающий условия для занятий спортом на самом современном уровне", - отметил Зайцев.